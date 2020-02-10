Ко Дню влюбленных зоопарк в США предлагает за $5 скормить животному таракана, названого в честь бывшего

Помимо сети Burger King, которая на День святого Валентина предлагает обменять фотографию бывшего на бесплатный бургер, своеобразный подарок посетителям решил сделать зоопарк в Сан-Антонио (Техас). За 5 долларов предлагают купить таракана, назвать его в честь бывшего или бывшей и сотрудники зоопарка скормят его одному из животных. Об этом говорится на сайте зоопарка.

"Вы сможете назвать таракана в честь вашего экса, и мы дадим его в качестве закуски одному из наших животных всего за 5 долларов. Если ваш бывший партнер был змеей, вы можете даже назвать крысу в его честь, и мы скормим ее рептилии за 25 долларов", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что для тех, кто не сможет прийти лично в зоопарк 14 февраля, это мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на страничке в Facebook. А заявки на участие принимаются до 13 февраля. Тот, кто примет участие в этой акции, получит сертификат, которым сможет поделиться в соцсетях.

Ранее Українські Новини сообщали о том, как празднуют День святого Валентина в разных странах.

Также в 2019 году ко Дню святого валентина зоопарк в Сиднее предложил назвать самую ядовитую змею в честь бывшего или бывшей.