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  • Ко Дню влюбленных зоопарк в США предлагает за $5 скормить животному таракана, названого в честь бывшего
10 февраля 2020, понедельник, 19:40 45
Жизнь 2020-02-10T19:41:10+02:00
Українські Новини
Ко Дню влюбленных зоопарк в США предлагает за $5 скормить животному таракана, названого в честь бывшего

Ко Дню влюбленных зоопарк в США предлагает за $5 скормить животному таракана, названого в честь бывшего

Елена Новикова
Бывшие, Акция, США, Техас, Зоопарк, День Святого Валентина
Мероприятие ко Дню святого Валентина. Фото: sazoo.org
Мероприятие ко Дню святого Валентина. Фото: sazoo.org

Помимо сети Burger King, которая на День святого Валентина предлагает обменять фотографию бывшего на бесплатный бургер, своеобразный подарок посетителям решил сделать зоопарк в Сан-Антонио (Техас). За 5 долларов предлагают купить таракана, назвать его в честь бывшего или бывшей и сотрудники зоопарка скормят его одному из животных. Об этом говорится на сайте зоопарка.

"Вы сможете назвать таракана в честь вашего экса, и мы дадим его в качестве закуски одному из наших животных всего за 5 долларов. Если ваш бывший партнер был змеей, вы можете даже назвать крысу в его честь, и мы скормим ее рептилии за 25 долларов", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что для тех, кто не сможет прийти лично в зоопарк 14 февраля, это мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на страничке в Facebook. А заявки на участие принимаются до 13 февраля. Тот, кто примет участие в этой акции, получит сертификат, которым сможет поделиться в соцсетях. 

Ранее Українські Новини сообщали о том, как празднуют День святого Валентина в разных странах.

Также в 2019 году ко Дню святого валентина зоопарк в Сиднее предложил назвать самую ядовитую змею в честь бывшего или бывшей.

 

 

 

 

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