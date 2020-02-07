Принеси фото бывшего - получи бургер: Burger King устраивает акцию в День святого Валентина

Популярная в мире сеть ресторанов быстрого питания Burger King устраивает акцию, в которой ты можешь обменять фотографию своего бывшего на большой бургер Whoppe. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В День святого Валентина в некоторых ресторанах Burger King в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Бостоне будут представлены "коробки разрыва". Если принести напечатанную фотографию своего бывшего и поместить ее в одну из коробок, то получите бесплатный бургер Whoppe.



Если вы не живете рядом с рестораном, который проводит акцию, или ваш бывший слишком отвратительный, что печатать его фото, Burger King также запускает викторину в приложении, предоставляя участникам шанс получить Whopper за 3 доллара. В викторине будет пять вопросов, гости должны правильно ответить на четыре вопроса из пяти.



Как сообщали Українські Новини, персоналу Burger King разрешили отращивать бороду в испанской Каталонии. Вопрос возбудил профсоюз рабочих комиссий Каталонии, утверждая, что правила Burger King о запрете бороды и усов "оскорбляют достоинство своих работников".



Ранее на Burger King подали в суд за рекламу на территории бывшего концлагеря.