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  • Принеси фото бывшего - получи бургер: Burger King устраивает акцию в День святого Валентина
07 февраля 2020, пятница, 21:30 17
Жизнь 2020-02-07T21:31:56+02:00
Українські Новини
Принеси фото бывшего - получи бургер: Burger King устраивает акцию в День святого Валентина

Принеси фото бывшего - получи бургер: Burger King устраивает акцию в День святого Валентина

Валерия Драгомирова
Акция, Бывшие, День Святого Валентина, Burger King
Burger King. Фото: businesswire.com
Burger King. Фото: businesswire.com

Популярная в мире сеть ресторанов быстрого питания Burger King устраивает акцию, в которой ты можешь обменять фотографию своего бывшего на большой бургер Whoppe. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В День святого Валентина в некоторых ресторанах Burger King в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Бостоне будут представлены "коробки разрыва". Если принести напечатанную фотографию своего бывшего и поместить ее в одну из коробок, то получите бесплатный бургер Whoppe.


Если вы не живете рядом с рестораном, который проводит акцию, или ваш бывший слишком отвратительный, что печатать его фото, Burger King также запускает викторину в приложении, предоставляя участникам шанс получить Whopper за 3 доллара. В викторине будет пять вопросов, гости должны правильно ответить на четыре вопроса из пяти.

Как сообщали Українські Новини, персоналу Burger King разрешили отращивать бороду в испанской Каталонии. Вопрос возбудил профсоюз рабочих комиссий Каталонии, утверждая, что правила Burger King о запрете бороды и усов "оскорбляют достоинство своих работников".

Ранее на Burger King подали в суд за рекламу на территории бывшего концлагеря. 

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