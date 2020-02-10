подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
  • Новости
  • Политика
  • По делу прослушки Гончарука журналисту Куксину не предъявили обвинений
10 февраля 2020, понедельник, 18:20 23
Политика 2020-02-10T18:20:10+02:00
Українські Новини
По делу прослушки Гончарука журналисту Куксину не предъявили обвинений

По делу прослушки Гончарука журналисту Куксину не предъявили обвинений

Ольга Фандорина
Обыски, СМИ, Евгений Куксин, СБУ, прослушка Гончарука
Обыски на
Обыски на "1+1". Скриншот: YouTube/Свободный

Служба безопасности Украины не предъявила каких-либо обвинений журналисту-расследователю Евгению Куксину после изъятия рабочего компьютера во время обысков в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1" по делу прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

"Мне до сих пор не предъявили каких-либо обвинений и не объяснили, что может указывать именно на мой компьютер", - сказал он.

6 января во время заседания комитета по вопросам свободы слова Куксин сообщил, что правоохранители искали звукозаписывающее устройство, на которое записывалось совещание премьера Гончарука.

Как сообщали Українськi Новини, 6 января СБУ заявила, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

Правоохранители изъяли компьютер журналиста и осуществляли проверку компьютеров, где предположительно мог работать Куксин.

ОБСЕ обеспокоена обысками СБУ в офисе "1+1".

Тем временем Служба безопасности Украины настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1".

Больше новостей о: Обыски СМИ Евгений Куксин СБУ прослушка Гончарука

На японском лайнере уже два украинца заразились коронавирусом
Чтобы оправдать сверхвысокие зарплаты начальников в "Нефтегазе", Коболев предложил продать госкомпанию
Новости
По делу прослушки Гончарука журналисту Куксину не предъявили обвинений 18:20
Заразившиеся на лайнере: что известно об украинцах с коронавирусом 17:57
Коболев отказался говорить с журналистами о своей космической премии и "золотом парашюте" 17:51
Подчиненный Верланова купил квартиру за неимением на нее средств, – СМИ 17:41
Цены в январе на ЖК-услуги повысились, а на одежду и обувь снизились 17:28
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
больше новостей
НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok