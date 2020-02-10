По делу прослушки Гончарука журналисту Куксину не предъявили обвинений

Служба безопасности Украины не предъявила каких-либо обвинений журналисту-расследователю Евгению Куксину после изъятия рабочего компьютера во время обысков в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1" по делу прослушки премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он сообщил Українським Новинам. "Мне до сих пор не предъявили каких-либо обвинений и не объяснили, что может указывать именно на мой компьютер", - сказал он. 6 января во время заседания комитета по вопросам свободы слова Куксин сообщил, что правоохранители искали звукозаписывающее устройство, на которое записывалось совещание премьера Гончарука. Как сообщали Українськi Новини, 6 января СБУ заявила, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов. Правоохранители изъяли компьютер журналиста и осуществляли проверку компьютеров, где предположительно мог работать Куксин. ОБСЕ обеспокоена обысками СБУ в офисе "1+1". Тем временем Служба безопасности Украины настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1".