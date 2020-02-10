В Украине намерены аннулировать деятельность 35 политических партий

Министерство юстиции подало в Окружной административный суд Киева 35 исков с просьбой аннулировать регистрацию 35 политических сил. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Минюст считает, что имеются правовые основания для обращения с иском в суд об аннулировании регистрационного свидетельства, поскольку ответчик - политическая партия, не предъявляла своих кандидатов на выборах Президента и выборах народных депутатов в течение десяти лет.

Среди ответчиков, в частности, политические партии "Трудовая Украина", "Организация Украинских Националистов", "Гражданская" Партия Пора", "Социал-демократическая партия Украины", "Блок оппозиционных сил" и другие.

Судом решаются вопросы открытия производств по данным административным искам.

Как сообщали Українськi Новини, Окружной суд Киева получил иск к Минюсту с требованием инициировать запрет деятельности партии "Слуга народа".

Также Министерство юстиции просило суд аннулировать регистрационное свидетельство 48 неактивных партий.