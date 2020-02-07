Минюст просит суд аннулировать деятельность 48 партий

Минюст просит суд аннулировать регистрационное свидетельство 48 неактивных партий

Министерство юстиции просит суд аннулировать регистрационное свидетельство 48 неактивных партий.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

По его словам, в Украине зарегистрировано 349 политических партий, из которых 48 не функционируют.

"Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона", - заявил Малюська.

Основанием для аннуляции является отсутствие выдвижения кандидатов за последние 10 лет на очередных и внеочередных выборах Президента, а также кандидатов на очередных, внеочередных повторных и промежуточных выборах депутатов Верховной Рады.

Отмечается, что существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются партии.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года Минюст просил Окружной административный суд Киева аннулировать регистрационное свидетельство Республиканской партии.

Также на "Слугу народа" подали в суд с требованием запретить деятельность партии.