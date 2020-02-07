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07 февраля 2020, пятница, 18:01 24
Судебная власть 2020-02-07T18:01:41+02:00
Українські Новини
Минюст просит суд аннулировать деятельность 48 партий

Минюст просит суд аннулировать деятельность 48 партий

Елизавета Кесельман
Верховная Рада, Партия, Аннулирование партий, Минюст
Суд. Фото: 5 канал
Суд. Фото: 5 канал

Минюст просит суд аннулировать регистрационное свидетельство 48 неактивных партий

Министерство юстиции просит суд аннулировать регистрационное свидетельство 48 неактивных партий.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

По его словам, в Украине зарегистрировано 349 политических партий, из которых 48 не функционируют.

"Мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона", - заявил Малюська.

Основанием для аннуляции является отсутствие выдвижения кандидатов за последние 10 лет на очередных и внеочередных выборах Президента, а также кандидатов на очередных, внеочередных повторных и промежуточных выборах депутатов Верховной Рады.

Отмечается, что существует целый "теневой рынок", на котором за значительные суммы покупаются и продаются партии.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2019 года Минюст просил Окружной административный суд Киева аннулировать регистрационное свидетельство Республиканской партии.

Также на "Слугу народа" подали в суд с требованием запретить деятельность партии.

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