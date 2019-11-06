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06 ноября 2019, среда, 19:38 64
Политика 2019-11-06T19:50:25+02:00
Українські Новини
Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам госязыка

Кабмин создал Нацкомиссию по стандартам госязыка

Кабмин, Украинский язык, Нацкомиссия по стандартам гоязыка
Кабмин
Кабмин

Сегодня, 6 ноября Кабинет министров Украины на заседании создал Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, сообщается, что данная комиссия также будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей.

"Кабинет Министров Украины также приступил к формированию стратегии в области культуры и искусства, которому будет предшествовать проведение социологического исследования для обеспечения доступа граждан к потреблению культурных услуг, доступа к искусству", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, министр образования заявила, что к следующему году Украина закроет все русскоязычные школы.

А Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

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