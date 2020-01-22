Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам госязыка на следующие шесть лет

Кабинет Министров назначил членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орысю Демскую, Юлию Чернобров, Наталию Мазур, Дануту Мазурик и Людмилу Кравченко.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №16-20 от 15 января, передают Українськi Новини.

Согласно ему, члены комиссии назначены на должность сроком на 6 лет.

Демская является доктором филологических наук по специальности "украинский язык", профессором кафедры украинского языка Национального университета "Киево-Могилянская академия", а также членом комиссии по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации.

Чернобров является кандидатом филологических наук по специальности "украинский язык", а также младшим научным сотрудником в отделе грамматики и научной терминологии Института украинского языка.

Мазур также является кандидатом филологических наук по специальности "украинский язык", работала в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

Мазурик является кандидатом филологических наук по специальности "украинский язык" и с 2013 года является доцентом кафедры украинского прикладного языкознания во Львовском национальном университете имени Ивана Франко (Львов).

Кравченко является украинским языковедом, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года Кабмин утвердил положение о Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

При этом утверждена предельная численность сотрудников аппарата Нацкомиссии в количестве 29 человек.

На должность члена комиссии может быть назначен гражданин Украины, который на момент назначения достиг 30 лет, владеет госязыком, имеет степень доктора философии в области филологии по одной из таких специальностей: украинский язык, общее языкознание, переводоведение и способный по своему образовательному и профессиональному уровням выполнять соответствующие должностные обязанности.



Тем временем, по результатам опроса, статус русского как официального в регионах поддерживает каждый шестой украинец, как второго госязыка - каждый восьмой.