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22 января 2020, среда, 13:52 79
Общество 2020-01-22T13:53:43+02:00
Українські Новини
Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам госязыка на следующие шесть лет

Кабмин назначил членов Нацкомиссии по стандартам госязыка на следующие шесть лет

Валерия Драгомирова
Кабинет Министров, Нацкомиссия, Назначение, Стандарты госязыка
Украинский язык
Украинский язык

Кабинет Министров назначил членами Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орысю Демскую, Юлию Чернобров, Наталию Мазур, Дануту Мазурик и Людмилу Кравченко.

Об этом говорится в распоряжениях правительства №16-20 от 15 января, передают Українськi Новини.

Согласно ему, члены комиссии назначены на должность сроком на 6 лет.

Демская является доктором филологических наук по специальности "украинский язык", профессором кафедры украинского языка Национального университета "Киево-Могилянская академия", а также членом комиссии по вопросам наименований Киевской городской государственной администрации.

Чернобров является кандидатом филологических наук по специальности "украинский язык", а также младшим научным сотрудником в отделе грамматики и научной терминологии Института украинского языка.

Мазур также является кандидатом филологических наук по специальности "украинский язык", работала в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины.

Мазурик является кандидатом филологических наук по специальности "украинский язык" и с 2013 года является доцентом кафедры украинского прикладного языкознания во Львовском национальном университете имени Ивана Франко (Львов).

Кравченко является украинским языковедом, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры украинского языка и прикладной лингвистики Института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2019 года Кабмин утвердил положение о Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

При этом утверждена предельная численность сотрудников аппарата Нацкомиссии в количестве 29 человек.

На должность члена комиссии может быть назначен гражданин Украины, который на момент назначения достиг 30 лет, владеет госязыком, имеет степень доктора философии в области филологии по одной из таких специальностей: украинский язык, общее языкознание, переводоведение и способный по своему образовательному и профессиональному уровням выполнять соответствующие должностные обязанности.


Тем временем, по результатам опроса, статус русского как официального в регионах поддерживает каждый шестой украинец, как второго госязыка - каждый восьмой. 

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