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  • Двух украинцев, подозреваемых в хищении $1,5 млн из банкоматов российского "Сбербанка", задержали в Боснии
10 февраля 2020, понедельник, 08:35 13
Мир 2020-02-10T08:47:16+02:00
Українські Новини
Двух украинцев, подозреваемых в хищении $1,5 млн из банкоматов российского "Сбербанка", задержали в Боснии

Двух украинцев, подозреваемых в хищении $1,5 млн из банкоматов российского "Сбербанка", задержали в Боснии

Елизавета Кесельман
Украинцы, Хищение, Грабеж, Ограбление банка, Сбербанк России
Сбербанк.Фото: finclub.net
Сбербанк.Фото: finclub.net

В Боснии задержали двух из трех подозреваемых украинцев в краже 1,5 миллиона долларов из банкоматов российского "Сбербанка". Об этом передает Радио.Свобода.

Отмечается, что подозреваемых в краже эквивалента 1,51 миллиона долларов из банкоматов российского "Сбербанк" задержали, и согласно собщениям местных СМИ, они были помещены в предварительное заключение  на месяц.

Дмитрия Бойко и Александра Зайцева арестовали 2 февраля. Третий подозреваемый, Ярослав Титаренко, все еще находится на свободе - 3 февраля он выехал в Венгрию, сообщает боснийсая полиция.

Все трое въехали в Боснию из Сербии 31 января. По данным местной полиции, они проживают как в Черногории, так и в Сербии.

Примерно 60 000 долларов в местной валюте было найдено в двух задержанных подозреваемых, которые ориентировались исключительно на банкоматы, принадлежащие российскому "Сбербанка".

Российский государственный банк сообщил Sarajevo Times, что украденные деньги до сих пор отсутствуют.

Как сообщали Українські Новини, ранее клиенту "Сбербанка" пришел антисемисткий пароль: "убивай евреев." 

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