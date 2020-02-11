Сильных морозов зимой не будет, весна и осень станут короче: что ожидать от погоды в ближайшие годы

В то время как зима в 2020 году была аномально теплой и устанавливала новые температурные рекорды, тенденция к устойчивому и резкому повышению температуры в зимний период не изменится. Об этом рассказал "Главкому" директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.



Кульбида утверждает, что украинцы уже не увидят сильных морозов зимой.



"За последние 25 лет было всего несколько случаев, когда зимний период был близким к норме и немного ниже нормы", - сообщил синоптик.



Метеоролог также отметил, что с 25 лет, в течение 22 из них средняя температура была выше климатической нормы и в примерно половине случаев - значительно выше нормы.



"Общая тенденция идет к устойчивому и резкому повышению температурного режима в зимний период. В ближайшие годы эта тенденция никуда не денется, ведь нет причин для того, чтобы что-то изменилось", - считает Кульбида.



По словам синоптика переходные сезоны - весна и осень - стали намного короче, особенно весенний период, который может длиться один месяц вместо трех.



"Резкий переход от зимних процессов к летним становится характерным. А общая тенденция к повышению температуры летнего периода сохраняется и подтверждается практически каждый год. То есть другое лето, чем длительное и жаркое у нас, видимо, не скоро будет", - подчеркнул Николай Кульбида.



Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз на 2020 год.