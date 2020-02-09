подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
09 февраля 2020, воскресенье, 12:14 76
Жизнь 2020-02-09T12:14:01+02:00
Українські Новини
Ночь 9 февраля стала самой холодной за эту зиму

Ночь 9 февраля стала самой холодной за эту зиму

Валерия Драгомирова
Игорь Кибальчич, Погода, Февраль, Мороз
Мороз. Фото: pixabay
Мороз. Фото: pixabay

Сегодня, 9 февраля, состоялась самая холодная ночь этой зимы. По Украине холоднее всего было в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич в Facebook.

"У меня на северо-западе Харькова температура опустилась до -16,7 °С (на метеостанции города -15,2 °С). Данные с моего электронного термографа RC-5, который находился вдалеке от дома на высоте около 180 см", - написал Кибальчич.

Самые холодные места 9 февраля. Фото: Facebook/Игорь КибальчичСамые холодные места 9 февраля. Фото: Facebook/Игорь Кибальчич

Тем временем спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий 9 февраля, в частности, о сильных морозах ночью.

"По данным УкрГидрометцентра, 9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13 ° мороза, днем до 1-6 ° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16 ° мороза, днем 5-10 ° мороза", - говорится в сообщении ГСЧС.


Как сообщали Українські Новини, синоптики дали аномальный прогноз на всю весну-2020. 

Весна 2020 года будет характеризоваться теплой погодой. По словам Балабух, можно сказать о том, что весна в Украине наступила уже прямо сейчас.

Больше новостей о: Игорь Кибальчич Погода Февраль Мороз

Вступило в силу упрощенное пересечение границы с Крымом для детей
Число жертв коронавируса превысило 800, заражены - 37 тысяч человек
Новости
Путин подписал указ о выплате премий в 28,7 тысяч гривен ветеранам к 75-летию Победы 11:44
В Запорожской области трое детей утонули в пруду 11:12
Ни поесть, ни попить: как работают врачи в Китае во время эпидемии коронавируса 10:45
Стрельба. Фото: giphy.com
В Таиланде застрелили военнослужащего, убившего 26 человек 09:45
Вступило в силу упрощенное пересечение границы с Крымом для детей 09:15
больше новостей
Пенсии. Фото: censor.net
Распределение пенсий: сколько выплачивают разным категориям украинцев 06:15
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
На круизном лайнере зараженных коронавирусом трясет как от Паркинсона, а русские требуют алкоголь, - СМИ 16:46
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен 23:49
больше новостей
Жаловавшаяся на маленькую зарплату Новосад купила квартиру в Киеве за 944 тыс. гривен по цене ниже среднерыночной 19:06 Дополнено
Зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши 17:05
Как правильно вызвать бригаду скорой помощи в Украине и в каких случаях она не приедет 05:55
Новосад отказалась говорить с журналистами о покупке квартиры за 1 млн гривен 23:49
Из 600 млн грн прибыли, которой оправдывает свою гигантскую зарплату директор "Укрпочты", 500 млн получено из госбюджета 07:30 Документ
больше новостей
Новая система оплаты в транспорте: выгодно ли украинцам покупать проездные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok