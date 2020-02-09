Ночь 9 февраля стала самой холодной за эту зиму

Сегодня, 9 февраля, состоялась самая холодная ночь этой зимы. По Украине холоднее всего было в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич в Facebook.

"У меня на северо-западе Харькова температура опустилась до -16,7 °С (на метеостанции города -15,2 °С). Данные с моего электронного термографа RC-5, который находился вдалеке от дома на высоте около 180 см", - написал Кибальчич.

Самые холодные места 9 февраля. Фото: Facebook/Игорь Кибальчич

Тем временем спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий 9 февраля, в частности, о сильных морозах ночью.

"По данным УкрГидрометцентра, 9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13 ° мороза, днем до 1-6 ° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16 ° мороза, днем 5-10 ° мороза", - говорится в сообщении ГСЧС.



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