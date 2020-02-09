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09 февраля 2020, воскресенье, 23:45 241
Происшествия 2020-02-09T23:46:44+02:00
Українські Новини
В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку

В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Валерия Драгомирова
Усинск, Коми, Россия, Аварийная посадка самолета

Сегодня, 9 февраля, пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске, город в Республике Коми Российской Федерации. Об этом сообщает российский "Интерфакс".


Сообщается, что никто из находившихся на борту не погиб. Всего в самолете было 100 человек.

Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Самолет выкатился за пределы полосы передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. Также повреждены фюзеляж и крыло. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.

"Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками", - сказал источник "Интерфаксу".

Позже другой источник сообщил "Интерфаксу", что отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве возможных причин аварии с самолетом в Коми.

Позже в Коми по факту аварийной посадки самолета Боинг-737 в аэропорту города Усинска возбудили уголовное дело.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что дело открыли по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).



Как сообщали Українські Новини, у самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра. 

Ранее в Мадриде самолет со 130 пассажирами экстренно совершил посадку из-за разрыва шасси.

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