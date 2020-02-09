В России пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Сегодня, 9 февраля, пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске, город в Республике Коми Российской Федерации. Об этом сообщает российский "Интерфакс".



Сообщается, что никто из находившихся на борту не погиб. Всего в самолете было 100 человек.



Члены экипажа и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.



Самолет выкатился за пределы полосы передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. Также повреждены фюзеляж и крыло. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.



"Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками", - сказал источник "Интерфаксу".



Позже другой источник сообщил "Интерфаксу", что отказ техники и ошибка экипажа рассматриваются в качестве возможных причин аварии с самолетом в Коми.

Позже в Коми по факту аварийной посадки самолета Боинг-737 в аэропорту города Усинска возбудили уголовное дело.



В пресс-службе СК РФ сообщили, что дело открыли по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).







Как сообщали Українські Новини, у самолета из Стамбула при приземлении в Одессе подломилось шасси из-за штормового ветра.



Ранее в Мадриде самолет со 130 пассажирами экстренно совершил посадку из-за разрыва шасси.