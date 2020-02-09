Аргентина не будет отдавать долги МВФ до тех пор, пока не выйдет из рецессии

Аргентина не будет выплачивать Международному валютному фонду долги по кредитам до тех пор, пока страна не выйдет из экономической рецесии. Об этом сказала вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, сообщает Reuters.

"Первое, что мы должны сделать, чтобы иметь возможность платить, - это выйти из рецессии. В случае рецессии никто не заплатит даже полцента, а выйти из рецессии можно через большие государственные инвестиции", - сказала де Киршнер.

Аргентине необходимо реструктурировать суверенный долг в размере 100 млрд. долларов США перед кредиторами, включая МВФ.

В сентябре 2019 года Национальный банк и Международный валютный фонд начали совместную работу над новой программой сотрудничества.

При этом Национальный банк ожидает подписания новой программы с Международным валютным фондом в 1-м квартале 2020 года.



Тем временем Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов в 2020 году.

Самые крупные выплаты назначены на 13 марта и 11 сентября – по 295,5 млн СПЗ.