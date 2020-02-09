Путин подписал указ о выплате премий в 28,7 тысяч гривен ветеранам к 75-летию Победы

7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ к 75-летию победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей (28,7 тыс. гривен).

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Указ распространяется на граждан, постоянно проживающих в РФ, Литве, Латвии и Эстонии.

В тексте указа сказано: "1. Произвести в апреле-мае 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике:



а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны – в размере 75 000 рублей;



б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 50 000 рублей".



Напомним, ранее Зеленский выплатил 300 млн гривен на премии военным вместо парада на День Независимости.