Отношения Скорпионов станут прочнее, а сомнения Дев развеются — любовный гороскоп на воскресенье

Уже совсем скоро во многих странах будут отмеча самый романтический праздник — День всех влюбленных. Звезды расположились таким образом, что любовном фронте произойдут перемены у многих знаков зодиака. О том, кто успеет встретить половинку до 14 февраля, а кого у кого в отношениях произойдет разлад уже в воскресенье, 9 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В воскресенье вторая половинка Овнов будет чувствовать себя одиноко. Звезды советуют уделить все внимание именно ей. Овны, которые не состоят в отношениях, в этот день могут встретить человека, с которым в будущем возникнет крепкая связь.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют Тельцам провести этот день в компании друзей. Ведь есть шанс, что среди друзей может оказаться человек, в которого Тельцы давно влюблены. Для Тельцов в отношениях воскресенье станет удачным днем для того, чтобы познакомить свою вторую половинку с родственниками. Знакомство в этот день пройдет на высшем уровне.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В воскресенье любимом человеку Близнецов будет сложно понять, что от него ждут. Он не сможет предугадать наперед желания Близнецов. Звезды советуют прямо говорить о своих желаниях и не обижаться, если вторая половинка сделает что-то не так.

Рак (21 июня – 22 июля)

В этот день Раки могут очень серьезно поссориться со своей второй половинкой. Для того, чтобы все-таки избежать этого, звезды советуют не раздражаться и не кричать на любимого человека. А любые разногласия попытаться сгладить на начальном этапе.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день все станет на свои места. В отношениях наступит гармония. А одинокие Львы в воскресенье могут встретить свою вторую половинку.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Если у Дев оставались какие-то сомнения относительно второй половинки, то в этот день они развеются. Девы, которые не состоят в отношениях, в воскресенье обнаружат, что в них влюблен не один человек. Звезды советуют прислушаться к своему сердцу. Оно подскажет правильный выбор.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам сходить со своей второй половинкой в кино, кафе или просто на романтическую прогулку. Это внесет в отношения, которые давно стали рутиной, разнообразие и пойдет только на пользу.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Вторая половинка Скорпионов в воскресенье будет делать все возможное для того, чтобы сделать отношения еще прочнее и глубже. Звезды советуют не закрываться и тоже делать шаги навстречу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Некоторые Стрельцы уже отчаились найти свою вторую половинку. Звезды советуют просто отпустить ситацию. Ведь любимого человека Стрельцы встретят уже очень скоро.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги в этот день будут очень раздражительными. Звезды советуют сделать все возможное для того, чтобы не транслировать свое раздражение на вторую половинку. В противном же случае есть шанс, что Козероги рассорятся со своим любимым человеком и не скоро смогут помириться.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В воскресенье некоторым Водолеям неожиданно признаются в любви. Если отношения сейчас не нужны, то звезды советуют сразу расставить все точки над "і". Иначе Водолеи рискуют нарваться на навязчивого поклонника.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В воскресенье у второй половинки Рыб появятся неожиданные дела. Большую часть дня Рыбы проведут в одиночестве. Звезды советуют не обижаться на любимого человека за это, а попытаться принять все стоически и найти дело, которое поможет отвлечься.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году у Козерогов и Близнецов произойдут значительные перемены в жизни.