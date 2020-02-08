Гончарук назвал стартапы, которые получат 9 млн гривен от государства

В то время как в Украине запустили электронные техпаспорта и права, 8 украинских стартапов через неделю получат 9 млн гривен от государства.Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини.Согласно сообщению, Украинский фонд стартапов выбрал первых 8 победителей питчинг-сессий, заседание наблюдательного совета фонда продолжалось 24 часа."Развитие креативных индустрий является важным для нашей страны. Правительство будет поддерживать это направление. Фонд не прекращает прием заявок, и уже есть новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.Согласно сообщению, победители делятся на две категории.Seed-гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1,25 млн гривен (50 тыс. долларов).Рre-seed-гранты предоставляются разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта, получат по 625 тыс. гривен (25 тыс. долларов).Seed-гранты получат: AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов; GeoDesign info - аналитический онлайн-центр; BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика; FieldBI - аналитическо-экспертная система для стейкхолдеров рынка;"Правомен" - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению; Framiore - бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.Pre-seed-гранты получат: Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном; BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.Как сообщали Українськi Новини, Украинский фонд стартапов (Ukrainian Startup Fund) получил более 300 заявок.В начале декабря Украинский фонд стартапов начал прием заявок на финансирование проектов с объемом средств в размере 440 млн гривен.