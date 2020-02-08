Гончарук назвал стартапы, которые получат 9 млн гривен от государства

В то время как в Украине запустили электронные техпаспорта и права, 8 украинских стартапов через неделю получат 9 млн гривен от государства.

Об этом говорится в сообщении Кабинета Министров, передают Українськi Новини.



Согласно сообщению, Украинский фонд стартапов выбрал первых 8 победителей питчинг-сессий, заседание наблюдательного совета фонда продолжалось 24 часа.



"Развитие креативных индустрий является важным для нашей страны.

Правительство будет поддерживать это направление. Фонд не прекращает прием заявок, и уже есть новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Ожидаем, что он состоится уже в начале марта", - подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.



Согласно сообщению, победители делятся на две категории.



Seed-гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1,25 млн гривен (50 тыс. долларов).



Рre-seed-гранты предоставляются разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта, получат по 625 тыс. гривен (25 тыс. долларов).



Seed-гранты получат: AeroDrone - комплексные решения на базе беспилотных самолетов; GeoDesign info - аналитический онлайн-центр; BIOC - технология нанополимеризации для получения биопластика; FieldBI - аналитическо-экспертная система для стейкхолдеров рынка;"Правомен" - автоматизированный помощник по бытовым юридическим вопросам для помощи населению; Framiore - бренд одежды с собственным R&D-центром по разработке инновационных изделий и технологий.



Pre-seed-гранты получат: Pytag - торгово-аналитическая платформа для торговли зерном; BioBin - мобильное приложение для лучшего воздействия на окружающую среду.



Как сообщали Українськi Новини, Украинский фонд стартапов (Ukrainian Startup Fund) получил более 300 заявок.



В начале декабря Украинский фонд стартапов начал прием заявок на финансирование проектов с объемом средств в размере 440 млн гривен.