Зеленский признался, что Папа Римский назвал его президентом мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Офис президента.

"Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" – вот такой у меня сейчас имидж в Европе", – заявил Зеленский после аудиенции.

Во время встречи Зеленский и Папа Римский обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

"Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тысячам украинцев, пострадавших на Донбассе", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развития общества.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским.