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08 февраля 2020, суббота, 17:34 1631
Общество 2020-02-08T17:35:00+02:00
Українські Новини
Зеленский признался, что Папа Римский назвал его президентом мира

Зеленский признался, что Папа Римский назвал его президентом мира

Ольга Фандорина
Президент Украины, Владимир Зеленский, Папа Римский, Встреча с Папой Римским
Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает Офис президента.

"Главное, о чем мы говорили, – это мир. Он даже назвал меня "президентом мира" – вот такой у меня сейчас имидж в Европе", – заявил Зеленский после аудиенции. 

Во время встречи Зеленский и Папа Римский обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

"Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая помогла 900 тысячам украинцев, пострадавших на Донбассе", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развития общества.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский попросил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским.

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