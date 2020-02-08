В Винницкой области депутата горсовета поймали на вымогательстве 100 тысяч

Полиция задержала депутата одного из городских советов в Винницкой области по подозрению в вымогательстве 100 тыс. долларов .

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Правоохранители установили, что с целью получения в аренду земельного участка гражданин обратился в орган местного самоуправления.

"Ему пообещали помочь, но при одном условии - необходимо предоставить 100 тыс. долларов. Данная сумма должна стать так называемой гарантией положительного решения вопроса, - сказано в сообщении.

Не соглашаясь с этим требованием, руководитель коммерческой структуры обратился с соответствующим заявлением в управление стратегических расследований.

В рамках процессуальных мер для документирования группы должностных лиц одного из городских советов, которые организовали коррупционный механизм выдачи земельных участков, полицейские установили причастность к этой "схемы" так называемого криминального авторитета - 41-летнего жителя города Винница и его товарища, также жителя этого города.

7 февраля правоохранители при участии КОРД задержали 4 человек, в частности депутата одного из городских советов, предпринимателя.

С места задержания было изъято 20 тыс. долларов - первый "транш".

Кроме этого, по месту жительства фигурантов также изъято 46,5 тыс. долларов, 6,7 тыс. евро, 75 тыс. гривен и оружие.

Проводятся процессуальные мероприятия.

В рамках уголовного производства будет устанавливаться причастность должностных лиц горсовета к совершению уголовного преступления.

В случае выявления фактов противоправной деятельности со стороны должностных лиц их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Как сообщали Українськi Новини, полиция задержала банду, вымогавшую деньги у вернувшихся с заработков жителей Львовской области.