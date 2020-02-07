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07 февраля 2020, пятница, 23:01 53
Общество 2020-02-07T23:01:53+02:00
Українські Новини
14-летние украинцы смогут оформить ID-карту и идентификационный код одной процедурой

14-летние украинцы смогут оформить ID-карту и идентификационный код одной процедурой

Анна Рудык
Паспорт, Получение паспорта, ID-карта, Идентификационный номер, ID-карточки
Пластиковая ID-карта
Пластиковая ID-карта

В 2020 году Министерство цифровой трансформации планирует начать выдавать 14-летним украинцам ID-карты и идентификационный код в рамках одной услуги. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минцифры в Telegram.

Так, сообщается, что в 2020 году министерство объединит услуги получения паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика. Эта услуга будет абсолютно бесплатной для тех, кто получает ID-карту впервые. 

"Планируем оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году. 14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте", - говорится в сообщении.

Так, у подростков не будет необходимости получать отдельный документ с идентификационным кодом, но при желании можно будет оформить и отдельную бумагу.

В Министерстве отметили, что для получения документа необходимо будет лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или в Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

При этом в министерстве порекомендовали начать оформлять документы на паспорт не позднее чем через месяц после достижения ребенком 14 лет.

Как сообщали Українські Новини, в МВД заявили, что до конца февраля украинцы смогут иметь паспорт в смартфоне.

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