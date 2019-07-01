С 1 июля в Украине подорожала биометрика: новые расценки

24 апреля 2019 Правительством приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут уплачиваться после 1 июля.\r\nИзменится также и стоимость бланков упомянутых документов.\r\nСогласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 новые суммы административного сбора будут составлять:\r\n\r\nПри оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн. (126 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн.\r\nПри оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн. (252 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.\r\nПри оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн. (352 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 557,32 грн.\r\nПри оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований *) - 1034 грн. (704 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 810,32 грн.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится.\r\nПри этом биометрический загранпаспорт и ID-карту теперь можно оформить онлайн.\r\nРанее документ-сервис "Готово!" прекратил оформление ID-карточек, загранпаспортов и справок о несудимости.