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01 июля 2019, понедельник, 11:21 958
Общество 2019-07-01T11:21:39+03:00
Українські Новини
С 1 июля в Украине подорожала биометрика: новые расценки

С 1 июля в Украине подорожала биометрика: новые расценки

Биометрический загранпаспорт. Фото: antikor.com.ua
Биометрический загранпаспорт. Фото: antikor.com.ua

24 апреля 2019 Правительством приняты новые суммы стоимости административных услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карты) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, которые будут уплачиваться после 1 июля.

Изменится также и стоимость бланков упомянутых документов.

Согласно внесенным изменениям, с 1.07.2019 новые суммы административного сбора будут составлять:

  • При оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 грн. (126 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 279 грн.
  • При оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 грн. (252 грн. стоимость админуслуги и 219 грн стоимость бланка), ранее 366 грн.
  • При оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 грн. (352 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 557,32 грн.
  • При оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований *) - 1034 грн. (704 грн. стоимость админуслуги и 330 грн. стоимость бланка), ранее 810,32 грн.

Как сообщали Українські Новини, стоимость оформления биометрических документов в Украине изменится.

При этом биометрический загранпаспорт и ID-карту теперь можно оформить онлайн.

Ранее документ-сервис "Готово!" прекратил оформление ID-карточек, загранпаспортов и справок о несудимости.

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