Как выбрать идеальное белье без вреда для здоровья: большой гид для мужчин и женщин

В изобилии выбора нижнего белья, которое предлагают современные производители и бренды, часто бывает сложно определить, каким моделям отдать предпочтение. Однако самым главным в белье является не его красота, а удобство и качественная ткань. О том, что необходимо знать о нижнем белье, пишет на своей странице в Facebook экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Так, Супрун рассказала, когда действительно важно носить бюстгальтер:

грудь большая

возраст 45+

болит спина в грудном отделе

связки, которые удерживают молочные железы, не выдерживают нагрузки

"То есть речь не идет о допустимости отсутствия бюстгальтера. Речь идет о случаях, когда он нужен, чтобы не болели спина, шея и не искажалась осанка. К слову, есть уже целая индустрия товаров для женщин, желающих иногда скрыть под одеждой соски", - пишет Супрун.

Также Супрун отметила, что белье нужно и во время тренировок. Если его не будет, то одежда, в частности более-менее свободная и хлопчатобумажная, может натереть соски до крови. Это касается и мужчин.

"Амплитуда движения женской груди во время тренировок, особенно бега, значительная, и это может вызвать боль. Бегуны соски заклеивают, а вот бегуньям лучше позаботиться о спортивном бра, которое плотно держит грудь, хоть и не сжимает. Исследования показывают, что склонность женщин к определенному виду тренировок или нежелание тренироваться из-за дискомфорта связано с тем, подобрали они хорошее спортивное белье или нет. То есть мотивация бегать начинается с идеального спортивного бра. Без него пробежки быстро закончатся", - подчеркнула Супрун.

Также Супрун рассказала о том, каким должно быть идеальное бра:

лента вокруг грудной клетки прилегает плотно, не скользит при движении, но и не тесная до дискомфорта, сложностей дыхания или врезки в тело. Лента должна быть на одном уровне везде вокруг грудной клетки.

"косточки", то есть металлические скобки, поддерживающие форму чашки, повторяют естественную форму груди, не прижимают молочные железы. Если скобки лежат слишком далеко от груди, нужен меньший размер чашки.

чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей. Если при нажатии они проваливаются, нужен меньший размер.

середина бюстгальтера между грудью должна быть на грудине, а не создавать промежуток при движении. Если он есть, нужны большие чашки.

бретельки могут быть узкие или широкие, это не имеет значения даже в размере F. Но они также не должны врезаться или спадать. Главная роль в поддержании груди отведена ленте, а не им.

"На самом деле, стандартная сетка размеров подходит далеко не всем. Поэтому так трудно жить", - добавила она.

Кроме того, Супрун развеяла миф о том, что ношение бюстгальтера вызывает рак груди.

"Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Даже бра "с косточками" или поролоновыми подушечками. Это - миф. Никакие установки по профилактике рака молочной железы не говорят: "Не носите лифчик, потому что будут уплотнения", - подчеркнула Супрун.

Супрун обратила внимание на важность правильного подбора размера. Для повседневной носки, по ее словам, стоит выбирать белье из белого хлопка для здоровой влажности и меньшего количества красителей. Однако и разноцветное кружевное белье на свидание надеть себе позволить можно, поскольку за несколько часов оно не причинит никакого вреда.

А постоянная носка синтетического белья, предназначенного для тренировок, повышает вероятность развития вульвовагинального кандидоза.

Супрун отметила также, что ежедневные прокладки не приносят вреда.

"Ночью белье можно не носить. А можно и носить как женщинам, так и мужчинам. Единственная категория женщин, которым пойдет на пользу отсутствие майточок ночью, это подверженные вульвиту и вульвовагиниту лица. Ну и, конечно, не носите белье, когда то нравится вам и тому/той, с кем вы спите", - пишет Супрун.

По словам Супрун, количество живых сперматозоидов выше у мужчин, которые носят "боксеры", по сравнению со всеми другими моделями белья.

"На людях это не изучали, а вот у крыс (да, крыс) ношение синтетического белья вызвало эректильную дисфункцию и неспособность к эякуляции и меньшую концентрацию живых сперматозоидов в сперме. Сексуальная дисфункция у крыс продолжалась еще полгода после прекращения носки "синтетических подгузников". Впоследствии подобные данные были ретроспективно полученные на людях. (Ретроспективно означает, что опытов никто не ставил, а провели опрос о том, что мужчины носили, и сделали анализы). Не носите синтетику, мужчины", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, Супрун объяснила строгий запрет на спиртное беременным.

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