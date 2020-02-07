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07 февраля 2020, пятница, 22:11 43
Общество 2020-02-07T22:14:51+02:00
Українські Новини
Как выбрать идеальное белье без вреда для здоровья: большой гид для мужчин и женщин

Как выбрать идеальное белье без вреда для здоровья: большой гид для мужчин и женщин

Анна Рудык
Нижнее белье, Ульяна Супрун, выбор белья, Женское здоровье, Мужское здоровье
Нижнее белье. Фото: pixabay
Нижнее белье. Фото: pixabay

В изобилии выбора нижнего белья, которое предлагают современные производители и бренды, часто бывает сложно определить, каким моделям отдать предпочтение. Однако самым главным в белье является не его красота, а удобство и качественная ткань. О том, что необходимо знать о нижнем белье, пишет на своей странице в Facebook экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Так, Супрун рассказала, когда действительно важно носить бюстгальтер: 

  • грудь большая
  • возраст 45+
  • болит спина в грудном отделе
  • связки, которые удерживают молочные железы, не выдерживают нагрузки

"То есть речь не идет о допустимости отсутствия бюстгальтера. Речь идет о случаях, когда он нужен, чтобы не болели спина, шея и не искажалась осанка. К слову, есть уже целая индустрия товаров для женщин, желающих иногда скрыть под одеждой соски", - пишет Супрун.

Также Супрун отметила, что белье нужно и во время тренировок. Если его не будет, то одежда, в частности более-менее свободная и хлопчатобумажная, может натереть соски до крови. Это касается и мужчин.

"Амплитуда движения женской груди во время тренировок, особенно бега, значительная, и это может вызвать боль. Бегуны соски заклеивают, а вот бегуньям лучше позаботиться о спортивном бра, которое плотно держит грудь, хоть и не сжимает. Исследования показывают, что склонность женщин к определенному виду тренировок или нежелание тренироваться из-за дискомфорта связано с тем, подобрали они хорошее спортивное белье или нет. То есть мотивация бегать начинается с идеального спортивного бра. Без него пробежки быстро закончатся", - подчеркнула Супрун.

Также Супрун рассказала о том, каким должно быть идеальное бра:

  • лента вокруг грудной клетки прилегает плотно, не скользит при движении, но и не тесная до дискомфорта, сложностей дыхания или врезки в тело. Лента должна быть на одном уровне везде вокруг грудной клетки.
  • "косточки", то есть металлические скобки, поддерживающие форму чашки, повторяют естественную форму груди, не прижимают молочные железы. Если скобки лежат слишком далеко от груди, нужен меньший размер чашки.
  • чашка должна быть заполнена, без врезки в тело или полостей. Если при нажатии они проваливаются, нужен меньший размер.
  • середина бюстгальтера между грудью должна быть на грудине, а не создавать промежуток при движении. Если он есть, нужны большие чашки.
  • бретельки могут быть узкие или широкие, это не имеет значения даже в размере F. Но они также не должны врезаться или спадать. Главная роль в поддержании груди отведена ленте, а не им.

"На самом деле, стандартная сетка размеров подходит далеко не всем. Поэтому так трудно жить", - добавила она.

Кроме того, Супрун развеяла миф о том, что ношение бюстгальтера вызывает рак груди.

"Ношение бюстгальтера не вызывает рак груди. Даже бра "с косточками" или поролоновыми подушечками. Это - миф. Никакие установки по профилактике рака молочной железы не говорят: "Не носите лифчик, потому что будут уплотнения", - подчеркнула Супрун.

Супрун обратила внимание на важность правильного подбора размера. Для повседневной носки, по ее словам, стоит выбирать белье из белого хлопка для здоровой влажности и меньшего количества красителей. Однако и разноцветное кружевное белье на свидание надеть себе позволить можно, поскольку за несколько часов оно не причинит никакого вреда.

А постоянная носка синтетического белья, предназначенного для тренировок, повышает вероятность развития вульвовагинального кандидоза.

Супрун отметила также, что ежедневные прокладки не приносят вреда.

"Ночью белье можно не носить. А можно и носить как женщинам, так и мужчинам. Единственная категория женщин, которым пойдет на пользу отсутствие майточок ночью, это подверженные вульвиту и вульвовагиниту лица. Ну и, конечно, не носите белье, когда то нравится вам и тому/той, с кем вы спите", - пишет Супрун.

По словам Супрун, количество живых сперматозоидов выше у мужчин, которые носят "боксеры", по сравнению со всеми другими моделями белья. 

"На людях это не изучали, а вот у крыс (да, крыс) ношение синтетического белья вызвало эректильную дисфункцию и неспособность к эякуляции и меньшую концентрацию живых сперматозоидов в сперме. Сексуальная дисфункция у крыс продолжалась еще полгода после прекращения носки "синтетических подгузников". Впоследствии подобные данные были ретроспективно полученные на людях. (Ретроспективно означает, что опытов никто не ставил, а провели опрос о том, что мужчины носили, и сделали анализы). Не носите синтетику, мужчины", - добавила она.

Как сообщали Українські Новини, Супрун объяснила строгий запрет на спиртное беременным.

Ранее сообщалось, как алкоголь влияет на риски заболеть раком: исследование

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