Как алкоголь влияет на риски заболеть раком: исследование

Употребление алкоголя является одним из факторов, существенно повышает появление онкологических заболеваний, в то время, как эмоции никак не влияют на развитие рака.

Об этом говорится в сообщении на странице Ульяны Супрун в Facebook.

"Алкоголь - признанный канцероген. Он увеличивает риск развития опухолей в несколько способов. Уксусный альдегид, образующийся из этанола, очень токсичным соединением, повреждает ДНК. Алкоголь усиливает свободно радикальные процессы, также повреждает ДНК и другие молекулы. Усугубляет усвоения в кишечнике витаминов А, D, C, E, каротиноидов и витаминов группы В - помимо других функций, они нужны для восстановления ДНК или остановки свободно радикальных процессов Алкоголь увеличивает уровень эстрогена, а некоторые формы рака груди, зависимые от эстрогена", - говорится в нем.

В то же время отмечается, что на вероятность заболеть раком влияет не только алкоголь, а комплекс факторов, например вес, наследственность, воздействие канцерогенов в воде, воздухе, мебели или одежде, длительность пребывания на солнце, рацион, курение, прием некоторых лекарственных средств и вирусные заболевания (гепатит, папилломавирус человека) и то, сколько мы живем. Чем дольше, тем больше риски. И как-никак, доза увеличивает риск заболеть раком, это эквивалент 25 граммов чистого спирта в день.

Как алкоголь влияет на эти риски:

В зависимости от частоты и количества потребления, алкоголь увеличивает риск рака ротовой полости и гортани в 1.8-5 и 1.4-2.6 раз соответственно. Курение дополнительно увеличивает шансы заболеваемости. Употребление алкоголя в 1.3-5 раз увеличивает риск рака пищевода, особенно у людей, быстро пьянеют.

Риск рака печени возрастает вдвое у людей, регулярно и много пьют. Рак печени достаточно распространен, в отличие от предыдущих. Прогноз для этого типа рака плохой. Еще 5 лет после лечения могут прожить лишь 18% людей.

Рак груди является наиболее распространенным типом рака среди женщин, и составляет почти четверть всех случаев рака. Риск увеличивается в 1.2 раза у тех, кто умеренно пьет, и в 1.6 раз в сильно пьющих.

Рак прямой кишки происходит в 1.2-1.5 раз чаще у тех, кто много пьет, по сравнению с трезвенниками.

В сообщении отмечается, что достаточно сложно исследовать точные риски, ведь людей, которые никогда в жизни не пьют, то есть контрольной группы, не так много, а другие склонны неточно оценивать количество алкоголя, которое они потребляют. Но даже такие цифры уже заставляют задуматься, вам, действительно, так хочется выпить.

Как сообщали Українські Новини, британскими учеными обнаружены новые симптомы рака.

Также Супрун развенчала миф о том, что грибы лечат рак.