Персоналу Burger King разрешили отращивать бороду в испанской Каталонии

Сотрудники сети фаст-фудов Burger King в Каталонии теперь смогут отращивать бороду после того, как местные чиновники решили, что запрет волос на лице нарушает конституционные права персонала, сообщает BBC.

Власти также постановили, что принуждение мужчин и женщин к ношению разной одежды является сексуальной дискриминацией, заявив также, что правила нарушают "право на собственный имидж".

Вопрос возбудил профсоюз рабочих комиссий Каталонии, утверждая, что правила Burger King о запрете бороды и усов "оскорбляют достоинство своих работников". С ними согласился комитет по вопросам инспекции труда.

"В результате проверки было установлено, что определенная практика компании, изложенная во внутренних правилах, нарушает конституционные права работников, а именно право на собственный имидж, право на равное обращение и является сексуальной дискриминацией", - заявили инспекторы.

Они отметили, что можно использовать и другие меры для соблюдения правил гигиены в сети быстрого питания, например, - сетки для бороды.

Они также постановили, что политика компании, которая предписывает мужчинам носить галстуки, а девушкам - ленты, является сексуальной дискриминацией.

В Burger King работает свыше 1260 человек в 46 ресторанах провинции Барселоны.

Как сообщали Українські Новини, украинским военным разрешили носить усы и бороды, если они чистые и не мешают. В 2016 году в Нью-Йорке полицейским разрешили быть бородатыми и в тюрбанах.

Тем временем одна из британских фирм заставляет сотрудников сбривать бороды.