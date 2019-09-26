Содействие в самоубийстве не всегда преступление: в Италии признали эвтаназию

Конституционный суд Италии постановил, что содействие в совершении самоубийства людям, которые неизлечимо больны и испытывают "невыносимые страдания", не всегда является преступлением, сообщает "The Local".

Теперь ожидается, что парламент Италии вынесет этот вопрос на обсуждение. Это случилось после того, как в Милане состоялся суд над активистом Марко Каппато, который помог смертельно больному человеку умереть в Швейцарии.

"Любой, кто способствует суицидальному намерению пациента с необратимой патологией, которого поддерживают в живых с помощью методов жизнеобеспечения, не должен быть наказан при определенных условиях", - говорится в постановлении суда.

Каппато отвез 40-летнего Фабиано Антониани в Швейцарию в феврале 2017 года, где ему помогли умереть. Он страдал тетраплегией (паралич всех четырех конечностей).

"Те, кто находится в состоянии Фабо, имеют право на помощь. С сегодняшнего дня мы все более свободны, даже те, кто не согласен. Это победа гражданского неповиновения, в то время как (политические) партии обратились их головы прочь", - написал Капато у себя в Twitter.

Также сообщается, что итальянская епископская конференция уже выразила свое "недовольство и отдаленность" от решения суда, сославшись на Папу Франциска, который ранее выступил против самоубийства и эвтаназии. Сейчас помощь или подстрекательство к самоубийству в Италии наказываются тюремным заключением на срок от 5 до 12 лет, но суд уже начал пересматривать вопрос о легализации самоубийства с помощью посторонних лиц.

Как сообщали Українські Новини, австралийскому 104-летнему ученому провели эвтаназию. Ранее в Бельгии к неизлечимо больному ребенку применили эвтаназию, а ​Вермонт стал четвертым штатом США, который узаконил эту процедуру.