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  • В Германии политик за однодневное правление получит 93 тысячи евро зарплаты
07 февраля 2020, пятница, 20:36 79
Мир 2020-02-07T20:36:42+02:00
Українські Новини
В Германии политик за однодневное правление получит 93 тысячи евро зарплаты

В Германии политик за однодневное правление получит 93 тысячи евро зарплаты

Елизавета Кесельман
Германия, ФРГ, Правительство Германии, Зарплата немецких чиновников, Отставка чиновника, Томас Кеммерих
Глава земельного правительства Германии Томас Кеммерих.Фото: fr.wikipedia.org
Глава земельного правительства Германии Томас Кеммерих.Фото: fr.wikipedia.org

В Германии глава правительства немецкой федеральной земли Тюрингия, проработавший на должности всего один день, может получить за это 93 тысячи евро зарплаты и других выплат. Об этом передает ВВС Украина.

Отмечается, что лидер либеральной партии "Свободных демократов" в Тюрингии Томас Кеммерих ушел в отставку в четверг.

Причиной стал громкий скандал, вызванный голосованием за формирование правительства Кеммериха ультраправых из партии Альтернатива для Германии, лидер которых Бьорн Хеке еще и пожал руку новому главе правительства.

Многие немецкие политики выразили гнев из-за такой ​​поддержки, а канцлер Ангела Меркель назвала голосования за правительство Кеммериха "таким, что нельзя простить" и "плохим днем ​​для демократии".

После отставки Кеммериха Тюрингия остается без правительства. Распространяются призывы к новым выборам в этой федеральной земле.

Также отмечается, что это был первый случай в истории послевоенной Германии, когда к власти пришло правительство, поддержанный "ультраправыми".

Как сообщали Українські Новини, Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии.

Кроме того, Германия заявляла о том, что надеется на сохранение транзита газа через Украину.

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