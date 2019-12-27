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27 декабря 2019, пятница, 21:10 5432
Внешняя политика 2019-12-27T22:00:33+02:00
Українські Новини
Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко

Германия отказала Украине в поддержке против российской агрессии, - Пристайко

Елизавета Кесельман
Вадим Пристайко , МИД Украины, Германия, МИД Германии, Перегеворы, Помощь
МИД Германии.Фото: eadaily.com
МИД Германии.Фото: eadaily.com

Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи для сопротивления российской агрессии. В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что Германия пересмотрит данную позицию и примет решение на пользу укреплению обороноспособности Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает немецкий портал RND.

Пристайко заявил, что Киев благодарен Берлину за оказанную финансовую помощь, а также за политическую поддержку.

"Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут. Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонные возможности Украины", - прокомментировал он.

Пристайко не уточнил, когда именно подавали запрос на помощь, но отметил, что речь идет о выживании Украины как государства.

"Германия и ЕС много сделали для нас. Но этого не достаточно, чтобы остановить смерти людей. Мы оплакиваем 13 тысяч погибших, а их, к сожалению, каждый день становится больше", - подытожил глава украинского МИД. 

Как сообщали Українські Новини, ранее Трамп лично заблокировал военную помощь Украине.

Кроме того, Германия заявляла о том, что надеется на сохранение транзита газа через Украину.

Также в апреле Германия выделила Украине €85 млн для помощи внутренним переселенцам.

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