Оскар-2020: где и когда смотреть церемонию награждения

И пока букмекеры обновляют ставки на Оскар-2020, в ночь с 9 на 10 февраля пройдет церемония награждения главной кинопремии мира. О том, где можно будет посмотреть прямую трансляцию, расскажут Українські Новини.

Онлайн-трансляцию 92-й церемонии вручения "Оскара" покажет телеканал "Украина". Событие будет комментировать ведущий программы "Утро с Украиной" Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Юрий Физер.



Также ведущими ночи "Оскара-2020" будут певица Алена Винницкая, телеведущий Тимур Мирошниченко и дива Монро.



Прямая трансляция премии на телеканале "Украина" начнется в ночь на 10 февраля с 1:30.

Кроме того, онлайн-трансляцию премии "Оскар-2020" можно будет смотреть на официальном сайте, на странице в твиттере, на телеканале ABC.



Как сообщали Українські Новини, Google проанализировал запросы украинских пользователей за последние три месяца, чтобы узнать, кто из претендентов на премию пользовался наибольшей популярностью.



Чаще всего украинцы искали фильм "Джокер", у которого в этом году 11 номинаций. Он мог бы стать обладателем главного приза за лучший фильм. На втором месте фильм Квентина Танантино "Однажды...в Голливуде", а на третьем — драма "Ирландец" от Мартина Скорсезе.