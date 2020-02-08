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08 февраля 2020, суббота, 07:30 40 Инфографика
Общество 2020-02-08T07:30:02+02:00
Українські Новини
Куда обращаться и что делать в случае потери паспорта за границей

Куда обращаться и что делать в случае потери паспорта за границей

Елена Новикова
Паспорт, Кража паспорта, Утеря паспорта, Утеря загранпаспорта, Загранпаспорт, Утеря паспорта за границей
Паспорт Украины. Фото: Vgorode
Паспорт Украины. Фото: Vgorode

Несмотря на то, что до конца февраля украинцы смогут носить в смартфоне цифровой аналог ID-карты и загранпаспорта, никто не застрахован от того, чтобы потерять сам документ. Особенно страшно его потерять за границей. О том, что делать, таком случае, расскажут Українські Новини.

Что делать, если потеряли паспорт за границей

Если потеряли паспорт, то необходимо:

  1. Найти ближайшее отделение полиции и написать заявление об утере или краже паспорта. В полиции должны выдать документ, который подтверждает факт обращения относительно утраты паспорта.
  2. Обратиться в украинское посольство или консульство. Там должны выдать свидетельство о праве возвращения в Украину. Для этого гражданин должен подать такие документы:
  • заявление;
  • документ, который подтверждает факт обращения в полицию по поводу утери паспорта; 
  • другие данные, которые позволят идентифицировать личность заявителя, а также подтвердить украинское гражданство и установить место жительства в Украине; 
  • две фотографии;
  • квитанция об уплате консульского сбора.

В течение одного рабочего дня после получения посольством или консульством данных, которые подтверждают гражданство по месту жительства, человеку выдадут свидетельство о праве возвращения в Украину. 

Если же после заявления о потере пасторта он будет найден, то необходимо в течение суток сдать его в украинское посольство или консульство для уничтожения.

Также важно помнить, что свидетельство о праве возвращения, которое выдает посольство, дает право только на возвращение в Украину. Купить по нему авиабилеты или пересечь границу другой страны не получится. 

После возвращения следует обратиться в Отдел по делам гражданства, иммиграции и регистрации физический лиц, отдать им свидетельство, выданное посольством или консульством, и подать необходимые документы на получение нового паспорта.

Советы, которые помогут упростить процедуру получения свидетельство о праве возвращения в Украину:

  • следует записать контакты украинского посольства или консульства в стране, куда планируете поехать или полететь;
  • взять с собой 2 фотографии 3,5 х 4,5 см;
  • взять с собой копию документов и хранить их отдельно от оригиналов;
  • не оставлять паспорт в залог;
  • не передавать паспорт в пользование третьим лицам;
  • если не владете английским или местным языками, то следуют сразу обратиться в украинское посольство или консульство за помощью.

Ранее Українські Новини сообщали о том, какие права имеют пассажиры "Укрзализныци" и как добиться их соблюдения.

Также сообщалось о том, что делать, если стало плохо на борту самолета.

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