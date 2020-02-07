Консула Украины в Бельцах после обвинений в изнасиловании 17-летней девушки отстранили

После того, как в адрес консула Украины в Бельцах поступило обвинение в изнасиловании 17-летней гражданки Молдовы, его отстранили от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на независимый местный портал СП.

Так, сообщается, что в комментарии МИД Украины подтвердило начало следствия в отношении украинского дипломата по делу об изнасиловании.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщило посольству Украины о проведении следственных действий компетентными органами этого государства с целью проверки заявления, поступившего от гражданки Республики Молдова, о совершении в отношении нее преступления консулом Украины в Бельцах", - отметило украинское министерство.

Молдавская сторона попросила, чтобы украинский консул не покидал территорию Молдовы на время проведения следственных действий.

Государственный секретарь МИД Украины открыл дисциплинарное производство, отметили в украинском министерстве. На время его проведения дипломат отстранен от исполнения должностных обязанностей.

Как сообщали Українські Новини, представители консульства Украины в Бельцах информацию не комментировали. Заместитель главы бельцких прокуроров Александр Челак заявил, что не знает об этом деле. Пресс-служба городской полиции не подтвердила, но и не опровергла данные.

Ранее депутат от фракции "Слуга Народа" Роман Иванисов изнасиловал с друзьями женщину в 1995 году.