В Полтаве посетительница тира специально застрелила инструктора, – полиция

В Полтаве 7 февраля в тире, расположенном на улице Пилипа Орлика, одна из посетительниц насмерть ранила инструктора. Об этом передает пресслужба Нацполиции области.

Отмечается, что стреляющей была 18-летняя жительница Днипра.

"Следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра. По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование. Подозреваемая задержана", – сказано в сообщении.

Как сообщает местное издательство "Полтавщина", в инструктора выстрелили два раза, одна пуля попала в голову.

"Девушка из Днепра в Полтаву приехала к парню, с которым познакомилась через интернет. Жила в Полтаве с ним полтора месяца, потом они поссорились. Пошла в тир пострелять. Несколько раз поупражнялась, а потом начала стрелять в инструктора. Хотела ранить и второго инструктора, но ее смогли остановить и отобрали оружие", – рассказал начальник отдела полиции Сергей Бейгул.

По данным издания, мать девушки лечится в психиатрическом учреждении, а стрелять в тир девушка из Днепра приходила не раз.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве женщине выстрелили из травмата в голову возле пункта обмена валют.

Также 5 февраля в Киеве застрелили пластического хирурга.