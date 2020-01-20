На Закарпатье в масштабном ДТП пострадали девять человек, трое из них - дети

Вчера вечером, 19 января, в Закарпатской области в масштабном ДТП пострадали девять человек, трое из них – дети. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Так, сообщается, что авария произошла вечером 19 января на отрезке автодороги "Мукачево-Рогатин-Львов" в селе Бугорок.

Предварительно полицейские установили, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Киа-Rио, выехала встречную полосу, чтобы обогнать другой автомобиль, и врезалась в Renault, за рулем которого был 56-летний житель с. Арданово Иршавского района.

В результате ДТП в Иршавскую больницу госпитализировали водителя Киа-Rио, двух ее малолетних детей (5 и 9 лет) и еще одного пассажира легковушки. Также за медицинской помощью обратились водитель Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна - несовершеннолетняя.

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