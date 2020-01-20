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20 января 2020, понедельник, 13:22 26
Происшествия 2020-01-20T13:22:10+02:00
Українські Новини
На Закарпатье горела школа, учеников эвакуировали

На Закарпатье горела школа, учеников эвакуировали

Анна Рудык
пожар в школе, Пожар, ГосЧС, Возгорание
Пожар в школе на Закарпатье. Фото: ГосЧС
Пожар в школе на Закарпатье. Фото: ГосЧС

Сегодня утром, 20 января, в одной из школ города Свалява Закарпатской области произошел пожар, из-за которого были эвакуированы более 170 учеников. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Так, сообщается, что сообщение о задымлении на территории общеобразовательной школы № 1, на улице Освобождения в городе Свалява, спасатели получили 20 января в 8:39.

"Прибыв на место, специалисты ГосЧС выяснили, что пожар возник в подсобном помещении спортивного зала на площади 40 кв. м. Для обеспечения безопасности спасателями и педагогами была проведена эвакуация 20 детей из спортивного зала и еще 157 с школы", - указали в ведомстве.

В 9:05 пожар локализован и в 9:26 ликвидирован окончательно. Сумма ущерба и причина пожара устанавливаются. Пострадавших нет.

Пожар в школе на Закарпатье. Фото: ГосЧСПожар в школе на Закарпатье. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, сегодня утром в Днипре в общежитии медколледжа произошел пожар.

Также ранее в общежитии Львовской политехники случился пожар, студентов выселили.

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