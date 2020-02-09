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09 февраля 2020, воскресенье, 05:50 79 Инфографика
Жизнь 2020-02-09T05:50:01+02:00
Українські Новини
Рекордные жары с аномальными тропическими ливнями: синоптик дал устрашающий прогноз на 30 лет

Рекордные жары с аномальными тропическими ливнями: синоптик дал устрашающий прогноз на 30 лет

Надежда Комендантова
долгосрочный прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, Прогноз, Погода
Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info
Жара. Фото: grodno.greenbelarus.info

Изменения среднегодовой температуры воздуха в Украине почти вдвое превышают показатели по миру и Северному полушарию. Как результат - в стране к 2050 году количество осадков увеличится на 20%, также грозят аномальные тропические ливни.

Об этом заявил глава Украинкой климатической сети Илья  Еременко, передает "Фокус". 

Он подчеркнул, что за последние 100 лет среднегодовая температура в Украине выросла на 2 градуса Цельсия, и темпы ее повышения растут.

По его словам, от жары быстрее изнашивается дорожное покрытие, поскольку применяемые в нем смеси не рассчитаны на слишком высокие температуры, а железнодорожные рельсы также перегреваются и приходят в негодность.

Он также обратил внимание на то, что погода в Украине измененится из-за метамарфоз климата, которые принесут принесут с собой увеличение количества осадков, но выпадать они будут неравномерно: "То есть количество дождливых дней будет становиться меньше, но в то же время чаще будут наблюдаться дни с сильными грозами".

"За последние годы Луцк, Киев, Львов и другие города столкнулись с аномальными летними ливнями, когда за несколько часов выпадала месячная норма осадков. Да и зимой обильные снегопады не раз заставляли коммунальные службы врасплох. А к 2050-му количество осадков увеличится на 20% по сравнению с периодом с 1981 по 2010 год", - сообщил эксперт.

 

Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.Прогноз погоды в Киеве на 2 недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

 

 

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