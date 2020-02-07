Возле Эстонии утонул русский рыболовный корабль

Российский рыболовный траулер затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии, семерых членов экипажа удалось спасти. В спасательной операции принимала участие финская погранохрана, которая доставила двух членов экипажа вертолетом в Хельсинки. Об этом сообщает ERR

В спасении семерых членах экипажа также принимало участие финское спасательное судно из Порвоо, эстонские суда и вертолет.

В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии сообщили, что сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда. Сигнал бедствия был передан по радио вместе с координатами. У траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту было потеряно электропитание.

Центр морской охраны Эстонии организовал совместную спасательную операцию с Финляндией и сообщил о терпящем бедствие траулере находившимся поблизости судам.

Первым на помощь прибыл танкер под либерийским флагом, обнаруживший в воде спасательный плот. Находившихся в нем людей подняли на борт, двоих пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки. Эстонский полицейский вертолет доставил остальных пятерых членов экипажа для медицинской проверки в Северо-Эстонскую региональную больницу. Все члены экипажа - граждане Российской Федерации.

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