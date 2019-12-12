В Мурманской области горит единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов"

На севере России горит единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов". О том, что на борту авианесущего крейсера начался пожар сообщило местное агентстсво "Интерфакс". В результате инцидента пострадали шесть человек, один из них в тяжелом состоянии, сообщил информированный источник.

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее сообщил, что среди гражданских специалистов никто не пострадал.

"Продолжается борьба за живучесть корабля. Пострадавших из числа гражданских работников 35-го судоремонтного завода нет", - заявил он.

По неподтвержденным данным еще один человек числится пропавшим без вести.

В настоящее время площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ. Ремонт крейсера проводится в Мурманской области.

Это уже не первый пожар, который пережил российский авианесущий крейсер. Десять лет назад из-за короткого замыкания электропроводки "Адмирал Кузнецов" уже горел, находясь на учениях в Средиземном море. Тогда от отравления угарным газом погиб один из матросов.

На этот раз, по предварительным данным, ЧП на борту авианосца произошло во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе.