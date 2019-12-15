В оккупированном Севастополе затонул российский док с подводной лодкой

В оккупированном в Севастополе в ночь на воскресенье,15 декабря, затонули списанный плавучий док с подводной лодкой Черноморского флота России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали", - сказал один из собеседников ТАСС.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил, что подлодка Черноморского флота Б-380 всплыла на поверхность и находится на плаву.

"Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву", - сообщил собеседник.

По его словам, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Информации о пострадавших нет.

Официальных комментариев Черноморского флота и Минобороны России пока нет.

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