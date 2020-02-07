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07 февраля 2020, пятница, 07:10 738
Общество 2020-02-07T07:10:02+02:00
Українські Новини
Мороз, гололедица и шквальный ветер: на украинских дорогах усложнено движение

Мороз, гололедица и шквальный ветер: на украинских дорогах усложнено движение

Таня Войтюк
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Снегопад в Киеве
Снегопад в Киеве

После прихода циклона Petra в Украину, погода 7 февраля по всей Украине ожидается с морозами и снегом, что значительно усложняет ситуацию с гололедицей на дорогах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По оценкам синоптиков, на столичных дорогах будет сохраняться уровень опасности для водителей и пешеходов. В связи с этим в КГГА призвали жителей быть осторожными.

В целом, по прогнозу синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями, ветер северный 7-12 м / с, температура ночью 6-8 °, днем 3-5 ° мороза.

Несмотря на предупреждения, по данным ГосЧС Украины 7-9 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков и явлений, снижение температуры ночью до 7-13 ° мороза, днем до 1-6 ° мороза. В восточных областях и Карпатах ночью 11-16 ° мороза, днем 5-10 ° мороза.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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