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06 февраля 2020, четверг, 22:35 298
Политика 2020-02-06T22:40:34+02:00
Українські Новини
Украина и Беларусь работают над восстановлением судоходства по Припяти

Украина и Беларусь работают над восстановлением судоходства по Припяти

Ярина Вацяк
Реки, Днепр, речной транспорт, Припять
Припять Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Припять Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Министра инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе визита в Беларусь заявил, что проект по восстановлению судоходства на реках Днепр и Припять, в том числе в рамках международного речного пути Е40, вышел на стадию практической реализации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Нашей основной задачей и целями дальнейшего сотрудничества является развитие речного судоходства на реках Припять и Днепр, восстановление полноценного судоходства, в том числе в рамках реализации проекту Е-40. Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Работы по черпанию и доведение судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия, планируется начать с открытием навигации", - заявил Криклий.

Глава Министерства проинформировал, что на 2020 год украинской стороной запланировано расширение зоны Речной информационной службы от г. Вышгород до границы с Республикой Беларусь.

К концу 2021 предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы. Кроме того, идет активная работа по организации туристического маршрута водным транспортом Киев - Мозырь - Киев с использованием судна "Рассвет", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, туристические маршруты по рекам в зоне отчуждения ЧАЭС показали в сети.

Кроме того, через 32 года после аварии на ЧАЭС бывшие жители Припяти "оживили" город.

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