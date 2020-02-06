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06 лютого 2020, четвер, 22:35 6
Політика 2020-02-06T22:47:00+02:00
Українські Новини
Україна та Білорусь працюють над відновленням судноплавства по Прип'яті

Україна та Білорусь працюють над відновленням судноплавства по Прип'яті

Ярина Вацяк
річковий транспорт, Дніпро, Прип'ять
Прип'ять Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Прип'ять Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Міністра інфраструктури України Владислава Криклія під час візиту в Білорусь заявив, що проєкт із відновлення судноплавства на річках Дніпро і Прип’ять, в тому числі в рамках міжнародного річкового шляху Е40, вийшов на стадію практичної реалізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Нашим основним завданням і цілями подальшої співпраці є розвиток річкового судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро, відновлення повноцінного судноплавства, в тому числі в рамках реалізації проєкту Е-40. Проєкт із відновлення міжнародного річкового шляху Е-40 вийшов на стадію практичної реалізації.  Роботи з черпання та доведення судоходних глибин до необхідного рівня, а також інші заходи, заплановано розпочати з відкриттям  навігації", – заявив Криклій.

Очільник Міністерства проінформував, що на 2020 рік українською стороною заплановано розширення зони Річкової інформаційної служби від м. Вишгород до кордону з Республікою Білорусь.

До кінця 2021 року передбачено заходи щодо забезпечення радіозв’язку в діапазоні морської рухомої служби. Окрім цього, йде активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ – Мозир – Київ з використанням судна "Світанок", яке належить ДП "Адміністрація річкових портів". Готовність судна до виходу в рейс планується на кінець квітня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, туристичні маршрути по річках в зоні відчуження ЧАЕС показали в мережі.

Крім того, через 32 роки після аварії на ЧАЕС колишні жителі Прип'яті "оживили" місто.

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