Україна та Білорусь працюють над відновленням судноплавства по Прип'яті

Міністра інфраструктури України Владислава Криклія під час візиту в Білорусь заявив, що проєкт із відновлення судноплавства на річках Дніпро і Прип’ять, в тому числі в рамках міжнародного річкового шляху Е40, вийшов на стадію практичної реалізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Нашим основним завданням і цілями подальшої співпраці є розвиток річкового судноплавства на річках Прип’ять і Дніпро, відновлення повноцінного судноплавства, в тому числі в рамках реалізації проєкту Е-40. Проєкт із відновлення міжнародного річкового шляху Е-40 вийшов на стадію практичної реалізації. Роботи з черпання та доведення судоходних глибин до необхідного рівня, а також інші заходи, заплановано розпочати з відкриттям навігації", – заявив Криклій.

Очільник Міністерства проінформував, що на 2020 рік українською стороною заплановано розширення зони Річкової інформаційної служби від м. Вишгород до кордону з Республікою Білорусь.

До кінця 2021 року передбачено заходи щодо забезпечення радіозв’язку в діапазоні морської рухомої служби. Окрім цього, йде активна робота з організації туристичного маршруту водним транспортом Київ – Мозир – Київ з використанням судна "Світанок", яке належить ДП "Адміністрація річкових портів". Готовність судна до виходу в рейс планується на кінець квітня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, туристичні маршрути по річках в зоні відчуження ЧАЕС показали в мережі.

Крім того, через 32 роки після аварії на ЧАЕС колишні жителі Прип'яті "оживили" місто.