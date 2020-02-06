Возле Новоазовска из-за снега перевернулся автобус по пути в Крым, есть погибшие

На подконтрольном боевикам "Донецкой Народной Республики" территории Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус "Горловка - Севастополь", в результате чего погибли два человека, еще 22 получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Как сообщается, всего в автобусе находилось 29 человек.

Автобус выехал в кювет и перевернулся под Новоазовском Донецкой области. В результате погибли мужчина и беременная женщина. Еще 22 человека были госпитализированы.

Всего в автобусе находился 31 человек: 29 пассажиров, включая пятерых детей, а также два водителя.

Также опубликовано видео на сепаратистском ресурсе.

Также вчера в Одесской области перевернулся пассажирский автобус: двое людей пострадали.

6 февраля в Мелитопольском районе Запорожской области перевернулся пассажирский автобус. 5 человек госпитализированы и 1 травмирован.