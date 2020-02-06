подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 февраля 2020, четверг, 16:52 104 Документ
Президент 2020-02-06T17:02:06+02:00
Українські Новини
Из Офиса Президента снова официально уволился скандально известный Максим Кречетов

Из Офиса Президента снова официально уволился скандально известный Максим Кречетов

Павел Твердохлиб
Максим Кречетов, Офис Президента Украины, Самозванец, Увольнение с должности
Максим Кречетов. Фото: facebook.com/statti.krechetov
Максим Кречетов. Фото: facebook.com/statti.krechetov

Работавший внештатным советником заместителя главы Офиса Президента Украины (ОПУ) Кирилла Тимошенко скандально известный Максим Кречетов официально разорвал с 1 февраля трудовые отношения с президентским Офисом.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на информационный запрос Українських Новин.

"Кречетов М.Г. не работает в Офисе Президента Украины, так как с 31 января 2020 года уволен по соглашению сторон", - говорится в ответе.

При этом, по словам очевидцев, Кречетов продолжает посещать рабочее место в президентском Офисе, а также остается членом Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины.

Сам Кречетов прославился тем, что в конце сентября 2019 года был "легализован" в президентском Офисе "задним числом" после скандала, когда стало известно, что представлявшийся на многочисленных мероприятиях представителем Офиса сотрудник не состоял с Офисом ни в каких трудовых отношений. А уже будучи официальным сотрудником Офиса, в президентском Указе о назначении 15 членов Совета по вопросам свободы слова он все равно значился как "журналист".

Фамилия Кречетова в привязке к ОПУ впервые всплыла после обнародования директив, рассылаемых в областные администрации относительно доставки в Киев участников марша ко Дню Независимости. В предоставленном на запрос Українських Новин официальном письме главам ОГА за подписью первого заместителя главы Офиса Сергея Трофимова Кречетов значился "ответственным лицом" от ОПУ за учет и подвоз людей из региональных делегаций.

В сентябре 2019 года Кречетов организовывал и модерировал новосозданный Совет по вопросам свободы слова при Президенте Украины. При этом, сама процедура создания Совета сопровождалась скандалами - Офис несколько раз менял свои же правила, чтобы собрать "нужный" состав Совета.

На самом заседании именно Кречетов выступил автором скандальных инициатив по введению Национальной пресс-карты и пересмотру журналистских стандартов, о чем указывалось в официальном сообщении на президентском сайте.

В то же время, в ответ на запрос Українських Новин в ОПУ сообщили, что ни какого отношения к Офису Президента Кречетов не имеет, и в трудовых отношениях с Офисом он не пребывает.

Обнародование этой информации вызвало обсуждение в соцсетях, где фактического руководителя президентского Совета по свободе слова называли "самозванцем".

Приказом руководителя Аппарата Офиса Президента Украины №306-к от 24 сентября 2019 года Кречетов был назначен советником заместителя руководителя Офиса Президента Украины Тимошенко (вне штата).

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Максим Кречетов Офис Президента Украины Самозванец Увольнение с должности

Весной 1+1 покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже, — продюсер канала
В Украине запустили электронные техпаспорта и права
Новости
Суд отпустил на поруки депутатов экс-главного архитектора Киева Целовальника 16:55
Из Офиса Президента снова официально уволился скандально известный Максим Кречетов 16:52 Документ
ОБСЕ обеспокоена обысками СБУ в офисе "1+1" 16:50
Зеленский назначил львовским губернатором бизнесмена Козицкого 16:34
Рябошапка заявил, что у него "есть наработки" касательно депутатов Рады 16:25
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
В случае задержек пенсий, зарплат и стипендий хотят ввести компенсацию 06:15
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия 18:15
Татьяновичи и Ольговичи: украинцам разрешат менять отчество и называться по матери 10:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
больше новостей
Золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok