Из Офиса Президента снова официально уволился скандально известный Максим Кречетов

Работавший внештатным советником заместителя главы Офиса Президента Украины (ОПУ) Кирилла Тимошенко скандально известный Максим Кречетов официально разорвал с 1 февраля трудовые отношения с президентским Офисом.

Об этом говорится в ответе Офиса Президента на информационный запрос Українських Новин.

"Кречетов М.Г. не работает в Офисе Президента Украины, так как с 31 января 2020 года уволен по соглашению сторон", - говорится в ответе.

При этом, по словам очевидцев, Кречетов продолжает посещать рабочее место в президентском Офисе, а также остается членом Совета по вопросам свободы слова при Президенте Украины.

Сам Кречетов прославился тем, что в конце сентября 2019 года был "легализован" в президентском Офисе "задним числом" после скандала, когда стало известно, что представлявшийся на многочисленных мероприятиях представителем Офиса сотрудник не состоял с Офисом ни в каких трудовых отношений. А уже будучи официальным сотрудником Офиса, в президентском Указе о назначении 15 членов Совета по вопросам свободы слова он все равно значился как "журналист".

Фамилия Кречетова в привязке к ОПУ впервые всплыла после обнародования директив, рассылаемых в областные администрации относительно доставки в Киев участников марша ко Дню Независимости. В предоставленном на запрос Українських Новин официальном письме главам ОГА за подписью первого заместителя главы Офиса Сергея Трофимова Кречетов значился "ответственным лицом" от ОПУ за учет и подвоз людей из региональных делегаций.

В сентябре 2019 года Кречетов организовывал и модерировал новосозданный Совет по вопросам свободы слова при Президенте Украины. При этом, сама процедура создания Совета сопровождалась скандалами - Офис несколько раз менял свои же правила, чтобы собрать "нужный" состав Совета.

На самом заседании именно Кречетов выступил автором скандальных инициатив по введению Национальной пресс-карты и пересмотру журналистских стандартов, о чем указывалось в официальном сообщении на президентском сайте.

В то же время, в ответ на запрос Українських Новин в ОПУ сообщили, что ни какого отношения к Офису Президента Кречетов не имеет, и в трудовых отношениях с Офисом он не пребывает.

Обнародование этой информации вызвало обсуждение в соцсетях, где фактического руководителя президентского Совета по свободе слова называли "самозванцем".

Приказом руководителя Аппарата Офиса Президента Украины №306-к от 24 сентября 2019 года Кречетов был назначен советником заместителя руководителя Офиса Президента Украины Тимошенко (вне штата).