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07 февраля 2020, пятница, 06:00 109 Карта
Жизнь 2020-02-07T06:00:05+02:00
Українські Новини
Лютые морозы усилит ледяной ветер: синоптик предупредила об очень холодной погоде в конце недели

Лютые морозы усилит ледяной ветер: синоптик предупредила об очень холодной погоде в конце недели

Надежда Комендантова
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Мороз. Фото: pixabay.com
Мороз. Фото: pixabay.com

В ближайшие дни снегопадов и дождей в Украине станет меньше, но придут сильные морозы.  Местами столбики термометров опустятся до -16. Но ощущаться холод будет сильнее из-за ураганных порывов ветра.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в пятницу циклон Petra покинет территорию Украины, но еще немного будет периодически "подсыпать" снега на севере, востоке, юге и вокруг Карпат. В центре будет сухо.

"Температура воздуха – это самое интересное, выходит на первый план. Ближайшие двое суток в Украине ожидаются с прочными морозами. После наших теплых рекордов, согласитесь, что ночные 7-13 градусов мороза – это ощутимо. Завтра в течение дня в большинстве областей предполагается 0-5 градусов мороза. На дорогах гололедица. Ветер северного направления будет достигать в пятницу сильных порывов, поэтому ощущение холода будет на 3-6 градусов ниже", – написала Диденко.

В Киеве, по словам синоптика, тоже похолодает: ночью до -8 градусов, в пятницу днем ожидается до -3 градусов. Также будет скользко и ветрено, днем может быть небольшой снег.

"С воскресенья-понедельника снова начнется потепление", – добавила синоптик.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентру сообщают, что в субботу, 8 февраля, 13-15 градусов мороза ночью ожидается на Донбассе, в Харьковской области и частично на западе (в Черновицкой и Закарпатской областях).

А в воскресенье температура воздуха в Украине ночью опустится даже до -16.

Прогноз погоды в Украине на 9 февраля.Прогноз погоды в Украине на 9 февраля.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.

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