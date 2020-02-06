В январе "Ника-Тера" увеличила переработку грузов на 20%

В январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года морской терминал "Ника-Тера" (Николаев, входит в портовый бизнес Group DF) увеличил перевалку грузов на 20% до 630 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

В структуре грузооборота основным грузом остаются зерновые, зернобобовые и масличные грузы - 458,2 тыс. тонн, или 72,6 % от общего объема перевалки, шрот - 109,8 тыс. тонн, или 17,4%, навалочные грузы – 63 тыс. тонн (10%).

Всего за январь на причалах порта было обработано 26 судов.

"Повышение эффективности грузовых операций и рост грузооборота - среди наших ключевых KPI. Мы начали год с очень хорошей динамикой. Показатель роста – плюс 19,4%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Внедрение новых технологий и оптимизация разгрузочно-погрузочных процессов дают свои результаты", – прокомментировал начальник порта Алим Агакишиев.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом "Ника-Тера" увеличила перевалку грузов на 48%, или на 2,8 млн тонн до 8,637 млн тонн грузов.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Черного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 8 коммерческими причалами.

С осени 2011 года терминал входит в группу компаний Group DF.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.