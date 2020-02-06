У січні "Ніка-Тера" збільшила переробку вантажів на 20%

У січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року морський термінал "Ніка-Тера" (Миколаїв, входить у портовий бізнес Group DF) збільшив перевалку вантажів на 20% до 630 тис. тонн.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

У структурі вантажообігу основним вантажем залишаються зернові, зернобобові та олійні вантажі - 458,2 тис. тонн, або 72,6% від загального обсягу перевалки, шрот - 109,8 тис. тонн, або 17,4%, навалочні вантажі - 63 тис. тонн (10%).

Всього за січень на причалах порту було оброблено 26 суден.

"Підвищення ефективності вантажних операцій і зростання вантажообігу - серед наших ключових KPI. Ми почали рік із дуже хорошою динамікою. Показник зростання - плюс 19,4%, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Впровадження нових технологій та оптимізація розвантажувально-навантажувальних процесів дають свої результати", - прокоментував начальник порту Алім Агакішієв.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2019 році порівняно з 2018 роком "Ніка-Тера" збільшила перевалку вантажів на 48%, або на 2,8 млн тонн до 8,637 млн ​​тонн вантажів.

У порт входять чотири спеціалізовані комплекси (вантажних райони): зерновий комплекс, комплекс із перевалки добрив, комплекс із перевалки сипучих вантажів відкритого зберігання і комплекс із перевалки наливних вантажів.

Порт розташованов Миколаївській області поблизу Чорного моря (на лівому березі Бузького лиману) і володіє 8 комерційними причалами.

З осені 2011 року термінал входить у групу компаній Group DF.

Group DF - диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено в 11 країнах Європи та Азії.

Основні напрями діяльності групи - азотний, титановий і газовий бізнеси.