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06 лютого 2020, четвер, 10:00 6
Верховна Рада і партії 2020-02-06T10:28:26+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" проводить збори фракції за участю Зеленського

"Слуга народу" проводить збори фракції за участю Зеленського

Надежда Комендантова
Партія
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Фракція "Слуга народу" Верховній Раді, яка розгляне сьгодні законопроект про ринок землі, проводить збори за участю Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив депутат "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Починається засідання фракції. Чекаємо приїзду Президента", - написав він.Зібрання проходить у конференц-залі парламенту.

Станом на 9:30 на зборах присутній Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Рада на пленарному засіданні розгляне законопроект №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року у 2-му читанні.

 

 

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