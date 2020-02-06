"Слуга народу" проводить збори фракції за участю Зеленського

Фракція "Слуга народу" Верховній Раді, яка розгляне сьгодні законопроект про ринок землі, проводить збори за участю Президента Володимира Зеленського.

Про це повідомив депутат "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Починається засідання фракції. Чекаємо приїзду Президента", - написав він.Зібрання проходить у конференц-залі парламенту.

Станом на 9:30 на зборах присутній Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Рада на пленарному засіданні розгляне законопроект №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року у 2-му читанні.