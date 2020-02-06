Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук во Львове

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что подозреваемый - студент, гражданин Молдовы.

"Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - говорится в сообщении.

Также указано, что были проведены обыски и доказательной базы хватает.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные ночью 30 января подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.

Полиция начала расследовать возгорание автомобиля как поджог.