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06 февраля 2020, четверг, 09:40 76
Происшествия 2020-02-06T09:46:48+02:00
Українські Новини
Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук во Львове

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Терещук во Львове

Елизавета Драбкина
Поджог автомобиля, Львов, Радио Свобода, Галина Терещук
Поджог авто Терещук Фото: ГУ ГосЧС во Львовкой области
Поджог авто Терещук Фото: ГУ ГосЧС во Львовкой области

Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук во Львове.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что подозреваемый - студент, гражданин Молдовы.

"Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов - приоритет", - говорится в сообщении.

Также указано, что были проведены обыски и доказательной базы хватает.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестные ночью 30 января подожгли автомобиль Mitsubishi Colt журналистки "Радио Свобода" во Львове Галины Терещук.

Полиция начала расследовать возгорание автомобиля как поджог.

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