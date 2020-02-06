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06 февраля 2020, четверг, 09:37 13
Шоу-бизнес 2020-02-06T09:39:09+02:00
Українські Новини
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас

Елизавета Кесельман
майкл дуглас, Кирк Дуглас, Оскар, Звезда Голливуда, смерть актера
Актер Кирк Дуглас.Фото:facebook.com/MichaelDouglasOfficial
Актер Кирк Дуглас.Фото:facebook.com/MichaelDouglasOfficial

Известный американский актер Кирк Дуглас, сыгравший Спартака в фильме режиссера Стэнли Кубрика умер 6 февраля в возрасте 103 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын - актер Майкл Дуглас.

"С великой грустью вместе с моими братьями сообщаю, что Кирк Дуглас ушел из жизни сегодня в 103 года. Для мира он был легендой, актером из золотой эпохи фильмов и сторонником справедливости", — написал Дуглас.

Скриншот:facebook.com/MichaelDouglasOfficialСкриншот:facebook.com/MichaelDouglasOfficial

Дуглас младший добавил, чтоего отец оставил в наследство другим поколениям свои фильмы.

Семья Кирка Дугласа.Фото: facebook.com/MichaelDouglasOfficialСемья Кирка Дугласа.Фото: facebook.com/MichaelDouglasOfficial

Биография

Кирк Дуглас родился в пригороде Нью-Йорка в семье еврейских эмигрантов из Российской империи. Он стал выпускником академии драматического искусства в Нью-Йорке, а во время Второй мировой войны служил в военно-морском флоте США. С 1946 года Дуглас начал сниматься в кино.

Он трижды был номинирован на "Оскар": за фильмы "Чемпион" (1949), "Плохиш и красавица" (1952) и "Страсть к жизни" (1956). В 1966 году Дуглас получил "Оскар" за выдающиеся достижения в кинематографе.

Его сын Майкл Дуглас также актер. Он лауреат премии "Оскар" за фильм "Уолл-стрит" 1987 года.

В 1996 году актер пережил инфаркт, перестал сниматься в новых фильмах и появляться на публике. В 2011 году Кирк Дуглас в последний раз посетил церемонию "Оскар", а в 2018 году — "Золотой глобус".

Как сообщали Українські Новини, ранее американский и нидерландский 75-летний актер Рутгер Хауэр, получивший широкую известность в 1982 году, сыграв в триллере "Бегущий по лезвию" в роли Роя Батти, скончался 19 июля 2019 года в своем доме в Нидерландах после непродолжительной болезни.

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