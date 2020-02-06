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06 февраля 2020, четверг, 09:25 132
Происшествия 2020-02-06T09:33:55+02:00
Українські Новини
В Стамбуле самолет загорелся и развалился на части при посадке: есть жертвы

В Стамбуле самолет загорелся и развалился на части при посадке: есть жертвы

Надежда Комендантова
Авиакатастрофа, Самолет, Стамбул, Турция, Погибшие в авиакатастрофе

В Стамбуле потерпел крушение пассажирский самолет. Как сообщает Hurriyet, министр транспорта Турции сообщил, что на борту находились 177 пассажиров, пишет 112.ua.

Главная прокуратура Анатолии начала расследование. Министр Коджа объявил, что пассажиры госпитализированы и 3 человека погибли.

Как сообщает издание, в больнице находятся также пострадавшие иностранцы.

На данный момент из-за аварии самолета Pegasus airlines международный аэропорт Стамбула им. Сабиха Гекчен не принимает рейсы из других стран и городов.

Крушение самолета в Турции (фото: twitter.com/yunuspaksoy) Крушение самолета в Турции (фото: twitter.com/yunuspaksoy)

Губернатор провинции Али Йерликая сообщил об случившемся: "Пассажирский самолет, который совершил рейс Измир-Стамбул, покинул взлетно-посадочную полосу вскоре после приземления в аэропорту Сабиха Гекчен. Аварийные, пожарные команды и AFAD были направлены на место происшествия, и была начата безопасная эвакуация пассажиров", - говорится в сообщении.

В заявлении, сделанном THY Press Consultancy говорится о том, что выполнение полетов было приостановлено до решения авиационного органа.

В заявлении говорится: "Все рейсы из и в аэропорт Сабиха Гекчен 5 февраля были отменены. Наши гости могут узнать о своем рейсе через наш веб-сайт или наш колл-центр. Мы глубоко опечалены инцидентом".

Как сообщали Українськi Новини, в среду самолет МАУ потерпел крушение в Иране.

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