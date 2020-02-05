Зеленский утвердил структуру ГБР

Президент Владимир Зеленский утвердил совет общественного контроля и организационную структуру Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом говорится в указах №№41,42 от 5 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно им, в структура ГБР будут входить: центральный аппарат, территориальные управления и институт подготовки кадров ГБР, а также научно-исследовательский институт судебных экспертиз ГБР.

Среди задач деятельности совета общественного контроля выделяются: обеспечение прозрачности и осуществление гражданского контроля за деятельностью ГБР, содействие взаимодействию ГБР с общественными объединениями, другими институтами гражданского общества по вопросам, связанным с деятельностью ГБР, содействие получению руководством ГБР объективных сведений об общественной оценке состояния выполнения ГБР возложенных на него задач.

Совет формируется на основе открытого конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года, состав утверждается директором ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, Разумков подписал закон о перезагрузке ГБР.

Тем временем Труба просит суд восстановить его в должности директора ГБР.