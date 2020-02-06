Близнецам не стоит форсировать события, Весы будут в центре внимания — гороскоп на четверг

В четверг, в день святой Ксении, есть определенные приметы. Но звезды расположились таким образом, что некоторых знаков зодиака эти приметы обойдут стороной. Подробнее об астрологическом прогнозе на четверг, 6 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В этот день Овнам следует доверять только своей интуиции. Она убережет от ошибок и мелких неприятностей. В противном случае, Овны рискуют набить все возможные шишки.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют свободным Тельцам посвятить этот день романтическим похождениям. Семейным Тельцам и тем, кто в отношениях, следует провести четверг со своими половинками.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецам звезды советуют не форсировать события. Это только все замедляет и показывает Близнецов не с лучшей стороны.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют Ракам пустить все на самотек в этот день. Пытаться что-то контролировать в четверг будет бесполезно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львам в четверг следует концентрировать все силы только на одном деле. Если же дел накопилось очень много, то звезды советуют делегировать обязанности.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Порой Девам кажется, что их совсем не ценят. Но звезды уверяют, что это ошибочное мнение. И в четверг Девы смогут от него избавиться.

Весы (23 сентября – 22 октября)

В четверг Весы будут привлекать всеобщее внимание. Вчером возможны непредвиденные приятные хлопоты.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы склонны склоны к тому, чтобы выполнять работу сверх нормы. В этот день звезды советуют ограничить количество своих обязанностей и передохнуть от постоянных забот.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды советуют не пытаться убедить кого-то в своей правоте в этот день. Только время потратите.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В четверг Козероги почувствуют прилив силы, откроется второе дыхание. Но звезды советуют не перетруждаться и запастись энергией на пятницу.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Если у Водолеев и остались какие-то сомнения, то в четверг они все развеются. Звезды советуют ловить момент.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды советуют посвятить четверг новым делам, а старые на день забыть.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году жизнь Водолеев и Весов изменится.