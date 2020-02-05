Раде рекомендуют принять законопроект об отмене адвокатской монополии

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендует парламенту принять в целом законопроект №1013 об отмене адвокатской монополии, которая входит в число главных реформ 2020 года и с большой вероятностью будет отменена в ближайшее время.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета, передают Українськi Новини.

Согласно документу, вносится изменение в ст. 131-2 Конституции, которое отменяет право исключительно адвокатам представлять граждан и органы государственной власти и местного самоуправления в судах.

Согласно новой редакции соответствующего пункта, у адвоката остается монопольное право только на защиту лица от уголовного обвинения. Пункт об адвокатской монополии исключается полностью вместе с переходными положениями о его вступлении в силу.

Изменения в Конституцию принимаются путем поддержки не менее 226 депутатами в первом чтении, а на следующей очередной сессии - 300 в целом. Нынешняя парламентская сессия продлится до 17 июля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, бывший министр аграрной политики Швайка назвал законопроекты об отмене адвокатской монополии манипуляциями власти.

Также нардеп Цимбалюк сообщил, что в Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии,необходимых для поддержки законопроекта.